Samsun'da köylülerden taş ocağı sahasının genişletilmesine tepki
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Samsun'da köylülerden taş ocağı sahasının genişletilmesine tepki

Samsun'da köylülerden taş ocağı sahasının genişletilmesine tepki
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde köylüler, taş ocağı sahasının genişletilmesi girişimine tepki gösterdi.

Samsun'un Havza ilçesinde köylüler, taş ocağı sahasının genişletilmesi girişimine tepki gösterdi.

İlçeye bağlı Taşkaracaören Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir şirkete ait taş ocağının çalışma sahasını genişletmek için hazırlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuyla ilgili, vatandaşları bilgilendirmek için toplantı düzenlendi.

Şirketin 46,66 hektar alanda işlettiği taş ocağı alanının 99,9 hektara çıkarılmasına yönelik rapora ilişkin, Taşkaracaören Camisi altında düzenlenen toplantı öncesi, çevreye köylerinde taş ocağı istemediklerini belirten pankartlar asan köylüler, toplantıda da tepkilerini dile getirdi.

Taşkaracaören Derneği Başkanı Seyidahmet Tosun, devam eden ocak faaliyetinden köylülerin mağdur olduğunu, hukuk çerçevesinde haklarını savunacaklarını söyledi.

Avukat Hasan Uzun da "Ülkemizde yaşanan yangın olaylarında insanlar bir ağacı kurtarmak için mücadele ederken burada içinde orman da bulunan 99 hektar alan ÇED konusu ediliyor." dedi.

İstanbul'da yaşayan çocuklarının taş ocağı yüzünden, temiz hava almak için artık köylerine gelemediklerini anlatan 76 yaşındaki Gülizar Altun da üzüntü ve tepkisini aktardı.

Köylüler ÇED raporunun okunmasını beklemeden salonu terk etti.

Toplantının düzenlendiği caminin avlusunda jandarma tarafından güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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