Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
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Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza

06.12.2020 14:55 | Son Güncelleme: 06.12.2020 14:59
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza

SAMSUN'da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandıKentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü.

SAMSUN'da cuma gününden itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandı

Kentin işlek cadde ve meydanları, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken kent genelinde polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 189 kişiye toplam 553 bin 787 TL para cezası uygulandığı belirtildi. 


- Samsun
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza
Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 189 kişiye 553 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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