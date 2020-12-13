Samsun'da kısıtlamayı ihlal eden 149 kişiye 404 bin lira ceza

SAMSUN'da cuma saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandı.

SAMSUN'da cuma saat 21.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilen 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandı.

Kentin işlek cadde, sokak ve meydanları 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla sessizliğe büründü. Kent genelinde vatandaşların yasaklara uyduğu görülürken polis, bekçi ve zabıta ekipleri de denetimlerini sürdürdü. Ekipler, Atakum ilçesinde sürücü ve vatandaşlara yönelik izin belgesi kontrolü yaptı. Kent genelinde kısıtlamaya uymayan 149 kişiye toplam 404 bin 298 TL para cezası uygulandığı belirtildi.

- Öcal

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL