Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
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Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü

05.12.2020 10:09 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:38

Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü Samsun'da kısıtlamanın ilk günü sokaklar ve caddeler havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.

Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü

SAMSUN - Samsun'da kısıtlamanın ilk günü sokaklar ve caddeler havadan görüntülendi, sembol mekanlar bomboş kaldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanmaya başlanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dün akşam 21.00'den itibaren başladı. 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Samsun sokakları havadan görüntülendi. Samsun'un sembol yerlerinden ve her gün binlerce kişinin uğrak yeri olan Cumhuriyet Meydanı ve İstiklal Caddesi ıssız bir halde görüntülendi.

Samsun'un kısıtlamaya uyduğu gözlendi.

Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü
Kısıtlamayla birlikte sokaklar ve caddeler sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN UYSAL

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