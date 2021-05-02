Samsun'da izolasyonda olması gerekirken çalıştığı tespit edilen motorlu kurye yurda yerleştirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da izolasyonda olması gerekirken çalıştığı tespit edilen motorlu kurye yurda yerleştirildi

Samsun'da izolasyonda olması gerekirken çalıştığı tespit edilen motorlu kurye yurda yerleştirildi
Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun'un İlkadım ilçesinde izolasyonda olması gereken motorlu kurye, polis ekipleri tarafından yakalanarak yurda yerleştirildi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde izolasyonda olması gereken motorlu kurye, polis ekipleri tarafından yakalanarak yurda yerleştirildi.

Polis ekipleri, Lise Caddesi Olgunlaşma Kavşağı'nda, bir lokantada kurye olarak çalışan Muhittin P'nin (44) kullandığı 55 AFG 463 plakalı motosikleti durdurarak sorgulama yaptı.

Kurye, eşi ve iki çocuğunun izolasyonda olduğu ortaya çıkınca polis ekipleri durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kurye Muhittin P'yi, zorunlu izolasyona tabi tutulmak üzere Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirdi.

Polis ekipleri kuryeye, izolasyon kurullarını ihlal suçundan işlem yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Bursa'da tam kapanmada nefes kesen kovalamaca... Derede yüzenler polisi görünce böyle kaçtı
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
Sigara dumanı yüzünden tartıştığı komşusunun üzerine kaynar su döktü
Yol verme kavgasında muştayla dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirine kattı
Yol verme kavgasında muştayla dayak yiyen taksi şoförünün arkadaşları ortalığı birbirine kattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ersin Tatar Mustafa Şentop Antonio Guterres Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Hakan Altun Hülya Avşar Hande Erçel
Spor Mesut Özil Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Samsun'da izolasyonda olması gerekirken çalıştığı tespit edilen motorlu kurye yurda yerleştirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 13:02:12. #1.15#

title