Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı
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Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı

29.09.2020 19:17 | Son Güncelleme: 29.09.2020 21:03

Samsun'da, Irak uyruklu bir şahıs, tartıştığı kızını karnından bıçakladı. Baba gözaltına alınırken ağır yaralanan kızı ise hastanede tedaviye altına alındı.

Samsun'da, Irak uyruklu M.A.L, tartıştığı kızı Yasemin A.L'yi (18) karnından bıçakladı. Baba gözaltına alınırken, ağır yaralanan kızı ise hastanede tedaviye alındı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Evlerinde oturdukları sırada Iraklı Yasemin A.L. ile babası M.A.L. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.A.L. kızı Yasemin A.L'yi karnından bıçakladı. Yaralı kız kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

GENÇ KIZIN DURUMU KRİTİK

Şüpheli baba polis ekiplerince gözaltına alınırken, ağır yaralanan kızı ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan genç kızın, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Evde inceleme yapan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı
Vicdansız baba, tartıştığı kızını bıçaklayarak ağır yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları (1)
BÜŞRA: İranlı hatunlar çok afilli oluyorlar aga ya.
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