Samsun'da İncir Ağacından Düşen Şahıs Kurtarılamadı

Samsun'da incir ağacından düşen bir kişi hayatını kaybetti.



Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yaşar Demir (48) evinin bahçesinde bulunan incir ağacına çıkarak incir toplamak istedi. Ağaçtan düşerek ağır yaralanan Yaşar Demir, özel bir hastaneye kaldırılarak yapılan müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Demir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtaramayarak hayatı kaybetti. - SAMSUN