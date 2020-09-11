Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
11.09.2020 01:43 | Son Güncelleme: 11.09.2020 01:47

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Esentepe Mahallesi Tır Garajı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye, 55 PK 003 plakalı otomobil ile 55 ADZ 304 plakalı otomobilin karıştığı kazaya 112 acil servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Feci kazada hukuk fakültesi öğrencisi Merve Özdemir (20) ve Ecem Korkmaz(20) hayatını kaybetti, Mehmet Enver Çeker (21), Eray Duran (20), Kudret Sarı (27) ve Berkay Cebeci (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Vezirköprü Devlet Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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