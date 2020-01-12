Samsun'da güvercin güzellik yarışması düzenlendi
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Samsun'da güvercin güzellik yarışması düzenlendi

Samsun'da "Eke ve Yavru Güvercin Güzellik Yarışması" düzenledi.

12.01.2020 17:49 | Son Güncelleme: 12.01.2020 17:54
Samsun'da güvercin güzellik yarışması düzenlendi

'da "Eke ve Yavru Güvercin " düzenledi.


Samsun Serinofil Derneği ve Belediyesi işbirliği ile ortaklaşa Eke ve Yavru Güvercin Güzellik Yarışması düzenlendi. Atakum Belediyesi Eğitim ve Eğlence Merkezinde düzenlenen yarışma büyük ilgi gördü. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin de katıldığı yarışmada çeşitli katagoride kuşları dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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