Samsun'da görevinden ihraç edilen zabıt katibi FETÖ'den gözaltına alındı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da görevinden ihraç edilen zabıt katibi FETÖ'den gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Samsun'da görevinden ihraç edilen zabıt katibi FETÖ'den gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da meslekten ihraç edilen zabıt katibi, polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Samsun'da meslekten ihraç edilen zabıt katibi, polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmada Yargıtay Hukuk Dairesinden 2016 yılında ihraç edilen zabit katibi R.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atakum ilçesindeki ikametinde yakalanan R.Ş. gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan R.Ş., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Zanlının Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Samsun Adliyesi'nden İstanbul Adliyesi'ne bağlanarak ilgili savcılık ve mahkemece ifadesinin alınacağı öğrenildi.

(Muhammer Ay-İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul, Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title