Samsun'da görev yaptığı hastaneye bir süredir gitmeyen doktor evinde ölü bulundu
Samsun'un Havza ilçesinde, görevli olduğu hastaneye bir süredir gitmeyen doktor, evinde ölü bulundu.
Samsun'un Havza ilçesinde, görevli olduğu hastaneye bir süredir gitmeyen doktor, evinde ölü bulundu.
Havza Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz uzmanı 45 yaşındaki Oğuz Erdoğan'dan birkaç gündür haber alamayan yetkililer polisi aradı.
Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden poils ve 112 Acil Servis ekipleri, Erdoğan'ı koltukta ölü buldu.
Ölümü şüpheli görülen doktorun cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA