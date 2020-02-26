Samsun'da görev yaptığı hastaneye bir süredir gitmeyen doktor evinde ölü bulundu
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Samsun'da görev yaptığı hastaneye bir süredir gitmeyen doktor evinde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde, görevli olduğu hastaneye bir süredir gitmeyen doktor, evinde ölü bulundu.

26.02.2020 13:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 13:54
Samsun'da görev yaptığı hastaneye bir süredir gitmeyen doktor evinde ölü bulundu

Samsun'un Havza ilçesinde, görevli olduğu hastaneye bir süredir gitmeyen doktor, evinde ölü bulundu.

Havza Devlet Hastanesinde kulak burun boğaz uzmanı 45 yaşındaki Oğuz Erdoğan'dan birkaç gündür alamayan yetkililer polisi aradı.

Atakum ilçesi Güzelyalı Mahallesi'ndeki evine giden poils ve 112 Acil Servis ekipleri, Erdoğan'ı koltukta ölü buldu.

Ölümü şüpheli görülen doktorun cenazesi, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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