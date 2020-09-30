Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
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Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

30.09.2020 01:11 | Son Güncelleme: 30.09.2020 01:19

Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

SAMSUN - Samsun'da denizde çıkan fırtınaya yakalanan balıkçı kayığının batması sonucu 1 kişi boğularak hayatını kaybederken, kayıkta bulunan bir kişi de diğer balıkçılar tarafından kurtarıldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Costal mevkisinde saat 22. 15 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balıkçı Hasan Koç torunu Murat Erol ile birlikte kaşığı ile Karadeniz'e açılarak palamut balığı tutmak istedi. Ancak, denizde aniden fırtına oluşunca Hasan Koç ve diğer balıkçı tekneleri sahile çıkmak istediler. Bu sırada dalgalar Hasan Koç'un kayağını devirdi. Hasan Koç ve torunu Murat Erol denize düştüler. Kayık fırtınada batarken Hasan Koç ve Murat Erol'un yardımına diğer balıkçılar yetişti. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı dalgıçlar da sevk edildi. Hasan Koç ve Murat Erol balıkçıların gayretleri sonucu sudan çıkartıldılar. Hasan Koç, 112 ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti.

Koç ailesi ölüm haberi üzerine gittikleri hastanede gözyaşına boğuldular. Olayı yara almadan atlatan ve yaşadığı olayı anlatan Murat Erol, " Dedem ile balık tutmaya gittik. Aniden fırtına çıktı. Limana girmek isterken dalga bize vurdu, ters takla attık. Sert rüzgar vardı deniz göğe çıktı" dedi.

Balıkçılar ise fırtınayı beklediklerini ancak fırtınanın 3 saat erken otaya çıktığını ve denizde yakalanıp kendilerini sahibi zor attıklarını söylediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü
Samsun'da fırtınada balıkçı kayığı battı: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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