Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki 2 kişi gözaltına alındı
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Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki 2 kişi gözaltına alındı Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

17.06.2020 01:34 | Son Güncelleme: 17.06.2020 02:17

Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki 2 kişi gözaltına alındı

SAMSUN - Fetullahçı Terör Örgütü'nün(FETÖ), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada kapsamında Samsun'da 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren mahrem imamlarla ankesörlü telefonlardan irtibat kurdukları tespit edildiği iddia edilen kapatılan askeri okul öğrencisi oldukları ileri sürülen 2 kişiyi bu sabah düzenlenen operasyonla yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 2 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'da FETÖ'nün askeri yapılanmasındaki 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: İHA

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