Samsun'da Fetö'den 4 Eski Polise 6 Yıl 9'ar Ay Hapis

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 4 polis 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Çarşamba ilçesi ile Ayvacık ilçesinde polis memuru olarak görev yaparlarken meslekten ihraç edilip tutuklanan Mehmet Salih Aydın, Kadir Murık, İdris Öztürk ve Hasan Özçavuş'un yargılanmaları sona erdi. Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen davanın duruşması sona erdi. Mehmet Salih Aydın tutuklu bulunduğu Silivri 8 Nolu Kapalı Cezaevinden, Kadir Murık ise tutuklu bulunduğu Vezirköprü Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile görüntülü olarak katılırken, Samsun Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan İdris Öztürk ve Hasan Özçavuş ile tutuksuz sanıkları Üzeyir A.P. ve Soner K. ise duruşmada hazır bulundular. Mahkeme, Üzeyir A.P. ve Soner K.'nin davalarının dosyaların ayrılıp ayrı yargılanmalarına karar verirken, tutuklu 4 polisin ise yargılanmasını sona erdirdi. Mahkeme, Mehmet Salih Aydın, Kadir Murık, İdris Öztürk ve Hasan Özçavuş'u "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 9'ar ay hapis cezasına çarptırırken, tutukluluk sürelerini göz önünde bulundurarak yurt dışına çıkış yasağı getirip adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. - SAMSUN