Samsun'da 'Doğu Yakası Operasyonu' 20 Gözaltı
Samsun'da 'Doğu yakası operasyonu' 20 gözaltıSAMSUNSPOR-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavga ile ilgili 6'sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da 'Doğu yakası operasyonu' 20 gözaltı
SAMSUNSPOR-Kastamonuspor 1966 maçında doğu tribününde çıkan kavga ile ilgili 6'sı çocuk 20 kişi gözaltına alındı.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda geçen 21 Ekim oynanan Türkiye Futbol Federasyonu 2.Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Samsunspor-Kastamonuspor 1966 karşılaşmasında, doğu tribününde Samsunspor taraftarı arasında çıkan kavgayla ilgili, 'Doğu yakası operasyonu' adı verilen soruşturma başlatıldı. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Çarşamba ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 6'sı çocuk 20 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.