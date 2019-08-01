Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.

1.08.2019 16:00
Samsun'da denize giren genç boğuldu

Samsun'un Atakum ilçesinde denize giren genç boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Güzelyalı Mahallesi'nde 20 yaşındaki Fatih Albayrak'ın deniz kenarında kıyafetlerini bulan babası durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu sudan çıkarılan Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Albayrak'ın cenazesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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