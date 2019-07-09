Samsun'da denize giren çocuk boğuldu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.

Çaltı Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden 12 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.

O sırada kıyıda olan MHP Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize girerek çırpınan çocuğu sudan çıkardı.

Ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ağca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA