Samsun'da denize giren çocuk boğuldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize giren çocuk boğuldu.
Çaltı Mahallesi'nde ailesiyle sahile giden 12 yaşındaki Muhammet Emin Ağca, denize girdikten bir süre sonra çırpınmaya başladı.
O sırada kıyıda olan MHP Çarşamba Belediye Meclis Üyesi Murat Çelebi, denize girerek çırpınan çocuğu sudan çıkardı.
Ailesi tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Ağca, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika Haberleri