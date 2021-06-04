SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
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SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da deniz yüzeyinde cenin bulundu.

SAMSUN'da deniz yüzeyinde cenin bulundu. Cenini denizden çıkaran polis olay yerindeki incelemenin ardından soruşturma başlattı.

İlkadım ilçesi sahilinde yürüyüş yapan vatandaşlar, deniz üzerinde cenin olduğu yönünde 112 acil ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen deniz polisi ekiplerince çıkarılan cenin, incelenmek üzere Samsun Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU
SAMSUN'DA, DENİZDE CENİN BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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