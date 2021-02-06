Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
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Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi

06.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 06.02.2021 11:39
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi

SAMSUN'da çanta içerisinde çöpe bırakılan 1 haftalık kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

SAMSUN'da çanta içerisinde çöpe bırakılan 1 haftalık kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Bebeği çöpte görenlerden Orhan Türkdal, "Vicdansızlar. Nasıl bıraktınız. Bulunmasaydı ölürdü" dedi. Bebeğin bulunduktan sonra çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti. Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Bebek burada Covid-19 ünitesinde tedaviye alındı. Bebeğin, tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Bir haftalık kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor. 

İLK ANLARI KAMERADA Bebeğin çöpte bulunduktan sonra çekilen görüntüleri de ortaya çıktı. Vatandaşların kaydettiği cep telefonu görüntülerinde şaşkınlıkları ifadelerine yansıdı. Cep telefonu görüntülerini kayda alan kişi, "Bebeği çöpte bulduk. Az daha bebek ölüyordu, şunun güzelliğine bakın. Fıstık bu fıstık" ifadelerini kullandı. 'VİCDANSIZLAR'

Bebeğin bulunduğu anları gören mahalle sakini Orhan Türkdal da, "Bebek bulunmadan 10 dakika önce yanından geçtim bir şey yoktu. Çöpün başında bir kadın, bir erkek bekliyordu. Ondan sonra bebek bulunduğu esnaf arkadaşlardan duydum. Hemen bebeğe yardımcı olmak için arkadaşlara yardımcı oldum. Vicdansızlar el kadar bebek sokağa bırakılır mı? Madem bakamıyorsun devlet himayesine bırakın. Nasıl bıraktınız. Bulunmasaydı ölürdü" dedi. 


Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi
Samsun'da çöpte bulunan 1 haftalık bebeğin sağlık durumu iyi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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