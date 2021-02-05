Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu
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Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu

05.02.2021 21:47 | Son Güncelleme: 05.02.2021 22:14

Samsun'da çöpten gelen ağlama sesini duyan vatandaşlar, çöpün içinde 1 haftalık bebek olduğunu fark etti. Durum hemen ekiplere bildirilirken, tedavi altına alınan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, bebeğin kim ya da kimler tarafından bırakıldığını bulmak için inceleme başlattı.

Samsun'da İlkadım ilçesi Orhan Gencebay Caddesi'nde akşam saatlerinde çöpten bebek ağlaması sesi duyan vatandaşlar, çanta içerisinde bir bebek olduğunu fark etti.

İÇİNE ÇAY KONULMUŞ BİBERONLA BULUNDU

Koynunda içine çay konulmuş bir şekilde biberon bulunan bebek için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından kız bebeği Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı.

Samsun'da çöpte 1 haftalık kız bebek bulundu

TEDAVİSİNİN ARDINDAN SOSYAL HİZMETLERE TESLİM EDİLECEK

Bebek burada koronavirüs ünitesinde tedavi altına alındı. Bebek tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi. Polis bebeği çöpe kim ya da kimlerin bıraktığını araştırıyor.

Çaresizlik mi yoksa vicdansızlık mı? Çöpte 1 haftalık bebek bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

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