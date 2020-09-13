Samsun'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
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Samsun'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Samsun'da çıkan kavgada bir kişi bıçakla ağır yaralandı
13.09.2020 21:39 | Son Güncelleme: 13.09.2020 21:43

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 16 yaşındaki bir kişi bıçakla ağır yaralandı.

Vezirköprü ilçesi Çamlık yolunda iki grup arasında çıkan kavgada 16 yaşındaki Eymen Hammami isimli Suriyeli çocuk bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralı genç, ambulansla Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk tedavisinin ardından Samsun'da sevk edildi. Polis şüphelileri yakalayarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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