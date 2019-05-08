Samsun'da Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı İddiası
Samsun'un Alaçam ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un Alaçam ilçesinde, hayvan hırsızlığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Doyran Mahallesi'nde Alaiddin H'ye ait büyükbaş hayvan çalındı.
Hayvan sahibinin başvurusu üzerine soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Habilli Mahallesi'nde R.D'nin ahırında bulunan büyükbaş hayvanın Alaiddin H'ye ait olduğunu belirledi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanı sahibine teslim etti.
Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcılık tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA