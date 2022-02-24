Samsun'da bir kadın evinde kravatla asılmış halde bulundu

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kadın evinin yatak odasında kravatla asılı halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 39 yaşındaki Ayşegül H. yakınları tarafından evinin yatak odasında kravatla gardrobun kapısının koluna asıl halde bulundu. Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Ayşegül H.'nin öldüğünü tespit etti. Ayşegül H.'nin ölümü şüpheli bulundu. Kadının intihar mı ettiği yoksa birileri tarafından mı asılarak intihar süsü verildiği araştırılıyor. Ayşegül H.'nin cenazesi polisin ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa