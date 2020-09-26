Samsun'da bıçaklanan kişi öldü
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Samsun'da bıçaklanan kişi öldü

26.09.2020 10:39 | Son Güncelleme: 26.09.2020 10:42
Samsun'da bıçaklanan kişi öldü

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan kavgada bıçakla ağır yaralan bir kişi, hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta Yılmaz Atasever ile S.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine S.K, bıçakla Atasever'i yaraladı.

Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekiplerinde Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Atasever, burada yapılan müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Atasever, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan S.K. ve yanında bulunan bir kişi ise Havza ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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