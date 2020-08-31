Sokak ortasındaki infazın ve Trabzon'daki başka bir cinayetin baş şüphelisi yakalandı Samsun'da bir kişiyi sokak ortasında tabanca ve tüfek ile ateş ederek öldüren zanlılardan biri, Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandı. Emniyetteki işlemleri süren şahsın Trabzon'da da başka bir cinayetin şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'i silah kabzasıyla darbederek pompalı tüfekle ateş eden A.C'nin Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren A.C'nin Trabzon'da da başka bir cinayetin şüphelisi olduğu ortaya çıktı. Ayrıca faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

YARDIM VE YATAKLIK EDEN 3 KİŞİ TUTUKLANDI

Alınan bilgiye göre, Ünveren cinayetinin faili 2 kişinin, Trabzon'un Çaykara Sultan Murat Yaylası'nda saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen biri kadın 3 şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. Trabzon'da yakalanan İ.K. (41), E.C. (24) ve Ş.E. (34) Samsun'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ünveren'i silah kabzasıyla darbederek pompalı tüfekle ateş eden A.C'nin Vezirköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalandığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri süren A.C'nin Trabzon'da da başka bir cinayetin şüphelisi olduğu ortaya çıktı.