Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanınca denize düşen kişi, boğuldu.
SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanınca denize düşen kişi, boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Costal mevkisinde balık tutmak için sahile giden Mustafa Önder (77), Karadeniz'e serpme ağ attı.
Ayağına dolanan ağla birlikte denize düşen Önder, boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlarca kıyıya alınan Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Önder'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.