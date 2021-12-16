Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu - Haberler
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Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanınca denize düşen kişi, boğuldu.

SAMSUN (AA) - Samsun'un Tekkeköy ilçesinde balık tutmak için Karadeniz'e attığı serpme ağ ayağına dolanınca denize düşen kişi, boğuldu.

Alınan bilgiye göre, Costal mevkisinde balık tutmak için sahile giden Mustafa Önder (77), Karadeniz'e serpme ağ attı.

Ayağına dolanan ağla birlikte denize düşen Önder, boğuldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vatandaşlarca kıyıya alınan Önder'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Önder'in cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

Balık tutarken denize düşen kişi boğuldu

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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