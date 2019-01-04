Samsun'da Bacadan Düşen Kıvılcım Evde Yangın Çıkarttı: 2 Kişi Hastanelik Oldu

Samsun'da bacadan evin içine düşen kıvılcımdan bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenerek hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necati Ciğerci'ye (61) ait evin oturma odasında bacadaki kıvılcım soba borusunun deliğinden evin içinde düştü. Kıvılcımdan dolayı evde yangın çıktı. Necati Ciğerci ve eşi Samiye Ciğerci (59) yangına müdahale etti. Koltukları ve evin tavanındaki izolasyon malzemelerinin tutuştuğu yangın yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen ev sahibi Necati Ciğerci ve eşi Samiye Ciğerci, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA