Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü
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Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

17.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:42
Samsun'da baba ve oğlu, 20 dakika arayla koronavirüsten öldü

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Uğur Tokur (41) ve babası Osman Tokur (86), tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, Uğur Tokur (41) ve babası Osman Tokur (86), tedavi gördükleri hastanede 20 dakika arayla koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

İlçede yaşayan Türkiye Sakatlar Derneği Bafra Şubesi Başkan Yardımcısı Uğur Tokur ile babası Osman Tokur, koronavirüse yakalandı. Bir süredir Bafra Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören Uğur Tokur, sabah saatlerinde yaşamını yitirirken, 20 dakika sonra da babası Osman Tokur, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Baba ve oğlunun aynı hastanede peş peşe ölümüyle aile, büyük üzüntü yaşadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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