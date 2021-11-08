Samsun'da aynı aileden 3 kişi yedikleri mantardan zehirlendi

SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçesinde yedikleri mantardan zehirlenen aynı aileden 3 kişi tedavi altına alındı.

İlçenin kırsal bölgesindeki Bekdiğin Mahallesi'nde araziden topladıkları mantarları yiyen Ümmühan (55), Seydahmet (55) ve Gülbahar Uysal (76), mide bulantısı, istifra ve karın ağrısı şikayeti üzerine sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Köye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince üç kişi Havza Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenme teşhisi konulan Ümmühan ve Gülbahar Uysal tedavi altına alındı, durumu ağır olan Seydahmet Uysal, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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