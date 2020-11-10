Samsun'da Atatürk'ü anma
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Samsun'da Atatürk'ü anma

10.11.2020 11:07 | Son Güncelleme: 10.11.2020 11:12
Samsun'da Atatürk'ü anma

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenlerle anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 82'nci yıl dönümünde Samsun'da düzenlenen törenlerle anıldı.

Samsun'da, '10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü' nedeniyle İlkadım ilçesinde Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Tören Vali Zülkif Dağlı'nın anıta çelenk sunumuyla başladı. Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı da anıta çelenk bıraktı.

Tören, saygı duruşu için 09.05'te sirenlerin çalmasıyla devam ederken, kentte hayat durdu.İl protokolü tören sonunda Atatürk Anıtı önünde fotoğraf çektirdi.


Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma
Samsun'da Atatürk'ü anma

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaprak KOÇER

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