Samsun'da "Atamun'18 Konferansı" Düzenlenecek

Samsun'da Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, 5-8 Nisan tarihlerinde "ATAMUN'18 Konferansı" düzenleyecek.

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından 140 öğrenci ve 20 öğretmenin ATAMUN'18 Konferansına katılacağı belirtildi.

Taflan 19 Mayıs Gençlik Merkezinde yapılacak konferansta 140 öğrencinin İngilizce ve Arapça'yı kullanarak dünya meselelerini tartışacağı kaydedilen açıklamada, Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinin kurulduğundan bu zamana kadar uluslararası birçok konferansa katılarak dil alanındaki iddiasını ortaya koyduğu aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ilk 9 lisesi arasında yer alan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, ATAMUN'18 Konferansını, Türkiye genelindeki tüm Anadolu Liselerini, Fen Liseleri ve özel okulların katılımına açık olarak yaptı. Başvurular www.atamun.com web sitesi üzerinden alındı. 28 Mart'ta son başvurularını alan Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi hedeflediği katılımın üstüne çıkarak büyük bir başarı elde etti. ATAMUN'18 konferansı, farklı sosyoekonomik durumlardan, kültürlerden, etnik kökenlerden, öğrenim durumlarından gelen katılımcılara birlikte çalışma ve birbirlerinin fikirlerine saygı duyarak fikir alışverişi yapma yetilerini kazandırmayı hedeflemektedir."