Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2)

17.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:52
Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişimi son anda önlenen H.K. (18), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Samsun'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişimi son anda önlenen H.K. (18), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Lütfi Elvan Fahrettin Koca Mustafa Varank Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Haluk Levent Şevket Çoruh Birkan Sokullu Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Erol Bulut Fatih Terim Samet Aybaba Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Milli İngiltere Fenerbahçe Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2) | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 15:54:45. #1.15#
title