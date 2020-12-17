Samsun'da, acil servis doktoruna bıçaklı saldırı girişimi (2)
17.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 17.12.2020 15:52
ADLİYEYE SEVK EDİLDİSamsun'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişimi son anda önlenen H.K. (18), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'un Bafra ilçesinde, kendisiyle ilgilenilmediği iddiasıyla acil serviste Dr. Celal Ayyıldız'a bıçakla saldırı girişimi son anda önlenen H.K. (18), emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR