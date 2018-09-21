Samsun'da 57 Kilogramlık Bal Kabağı Yetiştirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 57 kilogram ağırlığında bal kabağı yetiştirildi.

Adatepe Mahallesi'nde çiftçilik yapan Süleyman Turan, komşusundan aldığı bal kabağı tohumlarını tarlasına ekti.

Yeterli olgunluğa ulaşan bal kabaklarını alıp tartan Turan, kabaklardan birinin 57 kilogram olduğunu belirledi.

Turan, bal kabaklarını ilçe pazarında satışa çıkardı.

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cinsini bilmediği bir tohumdan yetiştirdiği bal kabaklarının oldukça büyüdüğünü belirterek, "Hayvansal gübre kullanarak yetiştirdiğim kabaklardan biri 57 kilograma kadar büyüdü. İlk kez bu kadar büyük bir bal kabağı gördüm." dedi.



Bal kabaklarının kilogramını 2 liradan satacağını dile getiren Turan, 57 olanı ise 100 liradan satmayı planladığını kaydetti.

Turan, tarlasında 5 tona yakın bal kabağı yetiştirdiğini de sözlerine ekledi.