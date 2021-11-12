Samsun'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama - Haberler
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Samsun'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Samsun'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi: 1 tutuklama

Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir araçta yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesi Sanayi Kavşağı mevkisinde bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada aracın zulalı yerinde 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet şarjör, 9 adet fişek ele geçirildi.

Şüpheli K.K. isimli şahıs hakkında 6136 SKM'den işlem yapılarak tutuklandı. - SAMSUN

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