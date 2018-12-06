Samsun'da 3 Bin 500 Bebeğe "Hoşgeldin" Hediyesi Verildi

Samsun'un Atakum Belediyesi, ilçede doğan 3 bin 500 bebeğe "hoşgeldin" hediyesi verdi.

Belediyenin 2 yıl önce başlattığı "Hoş Geldin Bebek" kampanyası çerçevesinde, ailesi tarafından ilçe nüfusuna kayıt yaptırılan bebeklere hediye paketi gönderiliyor.

Proje hakkında bilgi veren Belediye Başkanı İshak Taşçı, "Hoşgeldin Bebek' hediye paketleri uygulamamızla, dünyaya gözlerini Atakumlu olarak açan bebekler, Atakumlu olmanın ayrıcalığını daha ilk günden hissediyor. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği başlattığımız uygulamayla, son iki yıl içinde Atakum nüfusuna kaydolan bin 711 erkek ve bin 789 kız olmak üzere 3 bin 500 bebeğin ilk hediyesini, ailelerine takdim ettik." dedi.

"Dünyaya gelen her bebeği ailemizin yeni bir ferdi olarak düşünüyor ve sevinç yaşıyoruz." diyen Taşçı, şunları dile getirdi:

"Belediye olarak dünyaya gözlerini açan o bebeklerin, yarınlarında daha da güzel bir Atakum'da yaşayabilmeleri için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu uygulama, anne, baba ve aile ile birlikte gönüllere girebilme, kalplerde belki de küllenen sevdayı daha beşikten itibaren canlandırabilmek için hayata geçirilmiş, çok önemsediğim bir projedir."