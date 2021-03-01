Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
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Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi

01.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 01.03.2021 17:21
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi

SAMSUN'da görevli 16 öğretmen 'Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor' projesi kapsamında 'Şu Samsun'un Evleri' türküsünü seslendirdi.

SAMSUN'da görevli 16 öğretmen 'Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor' projesi kapsamında 'Şu Samsun'un Evleri' türküsünü seslendirdi. Sosyal medyada paylaşılan klip ilgi gördü.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, geçen yıl 'Öğretmenler Türkiye için Söylüyor' projesini başlattı. Bu projeyle müzik öğretmenleri, evlerinde eş zamanlı orkestra oluşturarak Türk sanat, halk, pop, rock, tasavvuf müzik türlerinde eserleri, açılan Youtube kanalı üzerinden icra etti. Bakanlık, bu uygulamanın devamı olarak da 'Öğretmenler Çocuklar için Söylüyor' projesini hayata geçirdi.

STÜDYO ÇALIŞMALARI 4 GÜN SÜRDÜ

'Öğretmenler Çocuklar İçin Söylüyor' projesi kapsamında Samsun merkez ve ilçelerinde görev yapan 16 öğretmen, salgınla mücadelenin devam ettiği bu dönemde çocuklar ve okul arasında bağ oluşturabilmek adına enstrümanlarıyla birlikte Yıldıray Çınar'a ait 'Şu Samsun'un Evleri' türküsünü seslendirdi. Klip çekimi ve stüdyo çalışmaları 4 gün süren "Şu Samsun'un Evleri" türküsü, öğretmenler tarafından öğrencilere armağan edildi. Sosyal medyada paylaşılan klip, ilgi gördü.


Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
Samsun'da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Zeynep Irmak ÖCAL

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