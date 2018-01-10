Samsun'da "15 Temmuz Destanı" Oyunu Sahnelenecek
Samsun Tiyatro Topluluğunca "15 Temmuz Destanı" isimli tiyatro oyununun sahneye konulacağı belirtildi.
Samsun Tiyatro Topluluğunca "15 Temmuz Destanı" isimli tiyatro oyununun sahneye konulacağı belirtildi.
Samsun Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni Erdal Yılmaz, yaptığı açıklamada, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında vatandaşların gösterdiği kahramanlığı tiyatro sahnesine taşıyacaklarını söyledi.
Topluluklarınca, Seyit Ahmet Uzun'un yazdığı "15 Temmuz Destanı" isimli kitabı aynı isimle tiyatroya uyarladıklarını belirten Yılmaz, oyunun 13-14 Ocak tarihlerinde saat 19.30'da Canik Kültür Merkezinde sahneleneceğini anlattı.
Oyunun ücretsiz olarak izlenebileceğini aktaran Yılmaz, oyunun ardından Uzun'un katılımcılar için kitabını imzalayacağını kaydetti.