Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Kılıç görevine başladı

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, görevine başladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) kararnamesiyle Tarsus Cumhuriyet Başsavcısıyken Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Kılıç, Samsun Adliyesine geldi.

Görevine başlayan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Karadeniz'in incisi ve Türkiye'nin göz bebeği, Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı Samsun'da göreve başlamanın verdiği mutluluk ve heyecanı içinde olduğunu söyledi.

Samsun'da görev yaptığı sürece adalet hizmetini en üst düzeyde gerçekleştirmeye çalışacaklarını belirten Kılıç, "Bu vesileyle tüm Samsunlu kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA