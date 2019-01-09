Samsun Buzlanma Sebebiyle 14 Araç Birbirine Girdi

Samsun'da buzlanma nedeniyle 14 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay, İlkadım ilçesi Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre yoğun buzlanma nedeniyle sürücüsü henüz belirlenemeyen motosiklet devrildi. Motosikletin arkasından gelen otomobil çarpmamak için durdu fakat ardından gelen diğer 13 araç birbirine çarparak durabildi. 14 aracın karıştığı kazada araçlarda bulunan 1'i hamile 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA