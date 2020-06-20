SAMSUN BABALARIN MASAL ANLATTIĞI PROJE DİJİTALE TAŞINDI
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SAMSUN BABALARIN MASAL ANLATTIĞI PROJE DİJİTALE TAŞINDI

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini dijital ortama taşıdı.

20.06.2020 09:29 | Son Güncelleme: 20.06.2020 09:42

SAMSUN'un Salıpazarı ilçesinde anaokulu müdürlüğü yapan ve dünyadaki 'En iyi 10 öğretmen' arasında gösterilen Nurten Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini dijital ortama taşıdı. Babaların çocuklarına masal anlatırken çektikleri videolar, Akkuş'un açtığı sosyal medya hesabından paylaşılıyor, başka çocuklar da evlerinde masal dinlemesi sağlanıyor.

Hint asıllı işadamı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin en iyi 10 öğretmeni arasında yer alan Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, 'Bana Bir Masal Anlat Baba' projesini hayata geçirdi. Akkuş, Covid-19 salgını nedeniyle okulda uygulayamadığı projesini geçen dijital ortama taşıdı. Babalar çocuklarına evlerinde anlattıkları masalları videoya çekip Akkuş'a gönderiyor. Akkuş'ta açtığı sosyal medya hesabından videoları paylaşarak, başka çocukların da evlerinde masal dinlemesini sağlıyor.

'MASALLARIN ÇOCUK GELİŞİMİNE ÖNEMLİ KATKISI VAR'

Masalın çocuk gelişiminde çok önemli olduğunu söyleyen Nurten Akkuş, "Babalarla başlayıp erkek rol modellerin eğitim sürecine aktif olarak katılımı çocukla erkek rol modellerin kaynaşmasını sağlayan çok anlamlı bir projeydi. Çocuklar masalları çok seviyorlar. Babayla iletişim kurmayı da çok seviyorlar. Böyle bir projeyi yarım bırakamazdık. Zor bir dönemden geçiyoruz ama bir yandan da bu iletişimi sürdürmemiz lazımdı. Mart ayından itibaren 'Covid-19' pandemisi nedeniyle bu projeyi okulda uygulayamadık. Amacımız baba ile çocuk arasındaki ilişkinin artmasını sağlamaktı. Biz nasıl uzaktan eğitim sistemine geçiş sağladıysak projeyi de dijital ortama taşıyıp devam ettirdik. Velilerimize bir çağrı başlattık. Babalar çocuklarına masal okurken videolar çektiler ve youtube da açtığım sayfada başlaşmaya başladık. Benim amacımız sadece kendi öğrencilerimiz mutlu olmasını sağlamayı amaçlamak değil hangi hayata dokunabilirsem onlara katkı sağlayabilirsem benim için önemli" diye konuştu.

'HER GECE MASAL ANLATIYORUM'

Esnaf olan Hüseyin Şahin, 5 yaşındaki kızı Liva Nur Şahin'e anlattığı masalların videosunu çekip paylaştıklarını söyleyerek "Akşamları kızım uyamadan önce masal anlatıyoruz. Hem ben kızıma masal anlatırım hem o bana masal anlatıyor. Onun çok geniş bir hayal gücü olduğu için kendi hayallerini masala dönüştürerek bizimle paylaşıyor. Masal dinleyen çocukların hayal gücünün daha arttığını kelime haznelerinin geliştiğini söyleyebilirim" dedi.

'HAYAL GÜÇLERİNİ ZENGİNLEŞTİRİyOR'

Öğretmen olan 2 çocuk babası Yasir Yıldız, 6 yaşındaki kızı Duru Zümra Yıldız'ın masal dinlemeyi çok sevdiğini belirterek "Her gece uyku saatlerinde kızıma masal okuyorum. Gün içinde de arada sırada masal kitapları okuyorum kızıma. Masalların çocukların ufkunu açıcı hayal güçlerini zenginleştirici bir etkisi var. Çocuklarımızın zihinsel gelişimi açısından masalların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir baba olarak kızımın kelime haznesinin geliştiğini, duygularını daha rahat ifade edebildiğini görüyorum. Duygularının dışa vurumunun çok güzel yansıttığını düşünüyorum masalın bunda çok büyük bir eğitici rolü var" şeklinde konuştu.

SAMSUN BABALARIN MASAL ANLATTIĞI PROJE DİJİTALE TAŞINDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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