Şampiyonluk Ligi 6. Hafta Karşılaşmaları Başlıyor!

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'nin altıncı hafta birinci gün karşılaşmaları bugün saat 14: 00 itibarıyla başlıyor. Merakla beklenen karşılaşmaların olduğu günün fikstürü ise şu şekilde oluştu.

Şampiyonluk Ligi 6. Hafta Maçları

27 Şubat 2021

Team Aurora -14: 00- Galakticos

5 Ronin -15: 00- Galatasaray Espor

Papara SuperMassive -16: 00- Dark Passage

1907 Fenerbahçe Espor -17: 00- FastPay Wildcats

Beşiktaş Esports -18: 00- NASR Esports

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi 6. hafta 1. Gün heyecanına sizde ortak olmak istiyorsanız karşılaşmaları ve Twitch kanalları üzerinden takip edebilirsiniz;

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Kaynak: Playerbros