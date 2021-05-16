Son dakika haberleri: Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu: Alevlerin arasına dalıp yangını böyle söndürmeye çalıştı

Son dakika haberler: Şampiyonluk kutlaması sonucu patlatılan maytap yangına sebep oldu: Alevlerin arasına dalıp yangını böyle söndürmeye çalıştı -Çatının yanma anları cep telefonu kamerasına yansıdı Esenler'de şampiyonluk kutlamaları sonucu patlatılan maytap yangının çıkmasına sebep oldu.