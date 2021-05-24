Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2021? Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2021 detayları...
Şampiyonlar Ligi ön eleme tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2021? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler... Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, ayrıntılı bilgiler.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme turu için karar belli oldu. Premier Lig'de 2020-2021 sezonu sona erdi. Siyah-beyazlılar, Chelsea'nin Premier Lig'de ilk 4'te yer almasıyla birlikte Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması kesinleşti.Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 tarihinde çekilecek. Grup maçları 14-15 Eylül 202 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak. Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
BEŞİKTAŞ DOĞRUDAN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE
Süper Lig şampiyonu Beşiktaş'ın gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım durumunu etkileyecek karşılaşmalarda, Chelsea, Villa Park Stadı'nda Aston Villa'nın konuğu oldu.
Ligin 38. ve son hafta mücadelesinde Aston Villa, 43. dakikada Bertrand Traore ve 52. dakikada penaltıdan Anwar El Ghazi'nin golleriyle karşılaşmayı 2-1 kazandı.
Chelsea'nin tek golünü, 70. dakikada Ben Chilwell kaydetti. Cesar Azpilicueta ise 89. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuca rağmen Chelsea, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım mücadelesi verdiği rakiplerinden Leicester City'nin konuk ettiği Tottenham'a 4-2 yenilmesi nedeniyle ligi ilk 4 içinde tamamladı.
Londra ekibi, 29 Mayıs'ta Porto'da oynanacak finalde Manchester City'i devirmesi halinde siyah-beyazlılar ön eleme oynamak zorunda kalacak. Chelsea'nin kendi liginden Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanması, finalin bu konudaki etkisini sona erdirdi.
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