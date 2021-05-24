Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2021? Şampiyonlar Ligi kura çekimi 2021 detayları...

Şampiyonlar Ligi ön eleme tarihi gündemde yer almaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek 2021? Şampiyonlar Ligi kura çekimi hakkında merak edilenler... Chelsea'nin İngiltere Premier Lig'i ilk 4 içinde bitirmesiyle Beşiktaş, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kuraları ne zaman çekilecek? İşte, ayrıntılı bilgiler.