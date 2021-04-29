Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?

Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak edildi. UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi final mücadelesiyle ilgili yeni bir karara imza attı. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını ve Türkiye'de uygulanan geçici tam kapanmanın bu karşılaşmayı etkilemeyeceğini açıkladı. 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 66. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 29. final karşılaşmasıdır. Şampiyonlar Ligi finali karşılaşması 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Yarı finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

FUTBOLSEVERLER TRİBÜNE KAVUŞACAK

İngiliz Sky Sport'un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği de kaydedildi.

UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nden İstanbul'a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66. kez havaya kaldırılacak.