Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gündem

Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi? Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? sorusunun yanıtı merak edildi. UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Şampiyonlar Ligi final mücadelesiyle ilgili yeni bir karara imza attı. Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. UEFA, İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalinin sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını ve Türkiye'de uygulanan geçici tam kapanmanın bu karşılaşmayı etkilemeyeceğini açıkladı. 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

2021 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

2020-21 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunun şampiyonunu belirleyecek, toplamda 66. organizasyon UEFA Şampiyonlar Ligi adını aldıktan sonra ise 29. final karşılaşmasıdır. Şampiyonlar Ligi finali karşılaşması 29 Mayıs 2021'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ SEYİRCİLİ Mİ OLACAK?

Geçtiğimiz sene korona virüs sebebiyle İstanbul'un ev sahipliğinin ertelendiği Şampiyonlar Ligi'nde, 2021 yılının finali için geri sayım sürüyor. Yarı finallere gelinen turnuvada UEFA, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak final karşılaşmasına seyirci alınması için çeşitli formüller üzerinde çalışıyor.

Son olarak İngiliz medyasında çıkan haberlere göre UEFA, İstanbul'daki finale en az 9 bin taraftarın gelmesini planlıyor. 29 Mayıs'ta oynanacak final müsabakasında boy gösterecek her iki takım taraftarlarının alınması üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, telefonlar üzerinden akıllı bilet uygulamasının da finalde kullanılmasının hesapları yapılıyor.

FUTBOLSEVERLER TRİBÜNE KAVUŞACAK

İngiliz Sky Sport'un yayınladığı UEFA açıklamasında Türkiye'nin uyguladığı geçici kapanmanın dev maçı etkilemeyeceği de kaydedildi.

UEFA'nın açıklaması şu şekilde:

"Şampiyonlar Ligi finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da sınırlı sayıda seyirci ile oynanacak. 17 Mayıs'a kadar sürecek geçici kapanma bu maçı etkilemeyecektir. UEFA, karşılaşmayı güvenli bir şekilde düzenlemek adına Türkiye Futbol Federasyonu ve yerel otoritelerle yakın çalışmasını sürdürmektedir. Seyirci kapasitesi ve bilet satışına ilişkin detaylar yakında açıklanacaktır."

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE YAPILACAK?

Şampiyonlar Ligi Finali, 29 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunun kupası, geçtiğimiz hafta İsviçre'nin Nyon şehrindeki UEFA Genel Merkezi'nden İstanbul'a getirilmişti. 7.5 kilo ağırlığında ve 73.5 cm boyunda olan gümüş kupa, bu yıl Avrupa ile Asya'nın buluştuğu İstanbul'da 66. kez havaya kaldırılacak.

İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak
İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finaline sınırlı sayıda seyirci alınacak
Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!
Gueye'den, İlkay Gündoğan'a insanlık dışı hareket!
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek
İspanya'daki seçimlerde sandık görevlisi tayin edilen Real Madridli Marcelo, Chelsea deplasmanında forma giyemeyecek
Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen Meral Kaplan
Spor Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Mete Kalkavan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şampiyonlar Ligi finali ne zaman? 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finali nerede yapılacak? Şampiyonlar Ligi finali seyircili mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:00:21. #1.15#

title