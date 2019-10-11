Şampiyon karatecilerden Yıldız'a ziyaret

11.10.2019 12:04

Türkiye Karate Federasyonu Başkanlığının 2019 yılı faaliyet programında bulunan Kyokushin Karate Türkiye Kupası ve Büyükler Açık Sıklet Türkiye Şampiyonasına katılan başarılı karateciler Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız'ı ziyaret ettiler.



İl Müdürü Yıldız, Bilecik'e birçok başarı kazandırmış olan karate branşının bu şampiyonada da elde etmiş oldukları başarılardan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek sporcuları ve antrenörleri Yılmaz Durmuş'u tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA