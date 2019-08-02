Şampiyon güreşçi Mahmut Demir gençlerle buluştu

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu güreşçi Mahmut Demir, Amasya'nın Suluova ilçesinde gençlerle buluştu.

Şehit Hüseyin Düzenli Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen "Şampiyon Öğrencilerle Buluşuyor" isimli program Belediye Kültür Merkezinde yapıldı.

Spor hayatını ve başarılarını gençlerle paylaşan Demir, 1984 yılında güreşe başladığında "Senden güreşçi de şampiyon da olmaz" denilmesine ve başvurduğu çok sayıda güreş takımlarına alınmamasına rağmen azim ederek ve çok çalışarak 220 defa milli formayı giydiğini, 13 yıllık güreş hayatında Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonlukları kazandığını, spor hayatı boyunca onur ve gururla ülkeye hizmet ettiğini söyledi.

Gençlere, hedeflerini daima zirveye koymalarını, zirvenin ise bütün Türk gençliği ve sporcusu için "Kızıl Elma" olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"En az benim kadar başarılı olmak sizlerin kodlarında yazılı, sizler büyük Türk milletinin asil evlatlarısınız. Milletinize ve kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin. Spor hayatınızı onur ve gurur içerisinde bu ülkeye hizmet için dolu dolu geçirmeye gayret edin. Hayatımda en mutlu anılarım birincilik kürsüsüne çıkıp İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinlettiğim anlar oldu. Hayatım boyunca ülkeme ve milletime hizmet etmeye devam edeceğim, bundan sonra hiçbir göreve talip olmayacağım ama ülkem, bölgem ve hemşehrilerim görev verirlerse seve seve de kabul edebilirim."

Programın sonunda İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Levent Kılıç, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kutluay Güven ve İlçe Gençlik Spor Müdürü Abdulkadir Saraç, Demir'e plaket vererek teşekkür etti.

Kaynak: AA