Şampiyon Büyükçekmece Belediyespor

10.12.2019 09:51 | Son Güncelleme: 10.12.2019 09:55

Büyükçekmece Belediyespor U16 Futbol Takımı A grubunu lider tamamlayarak şampiyon oldu.



TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonu seçilen Büyükçekmece Belediyespor büyük bir başarı elde ederek Büyükçekmece'nin gururu oldu. Türkiye Şampiyonası'na gitmeye hak kazanan takımı tebrik eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, "TFF 2019 - 2020 sezonu A ligi şampiyonlarımızı kutluyorum. Büyük bir başarı elde ettiler. Büyük Büyükçekmece ailemizi ve beni çok gururlandırdılar. 1 yıl boyunca verdiği emeklerden ötürü teşekkür ediyoruz. Futbolcularımızın önü açık. Bu başarı da bunun kanıtıdır. Yönetim, teknik ekip ve sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA