Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında ve nereli? Şamil Tayyar eserleri nelerdir? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!
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Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında ve nereli? Şamil Tayyar eserleri nelerdir? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!

Eski Ak Parti milletvekili ve araştırmacı yazar Şamil Tayyar açıklamaları ile zaman zaman gündem oluyor. Şamil Tayyar hakkında merak edilenleri sizler için kaleme aldık. Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında ve nereli? Şamil Tayyar eserleri nelerdir? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!

Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında ve nereli? Şamil Tayyar eserleri nelerdir? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!
11.06.2020 14:12 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:15

Gazeteci, yazar ve milletvekilliği yapmış bir isim olan Şamil Tayyar zaman zaman açıklamaları ve söylemleri ile gündeme geliyor. Şamil Tayyar hakkında merak edilen detayları ve hayat hikayesini sizler için kaleme aldık. Şamil Tayyar 'ın yayınladığı kitaplar başta olmak üzere hakkında merak edilenler haberimizde.

ŞAMİL TAYYAR KİMDİR?

Şamil Tayyar (d. 1 Mart 1965, Gaziantep), Türk gazeteci, yazar ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) milletvekili. Star gazetesinin Ankara temsilcisi ve köşe yazarı olan ve birçok kitap kaleme alan Tayyar, 2011, Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girmiştir.

Şamil Tayyar 1 Mart 1965 tarihinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Hüseyin ve Fidan çiftinin çocuğu olarak doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İslahiye'de tamamlamasının ardından 1986 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun oldu.

Şamil Tayyar kimdir? Şamil Tayyar kaç yaşında ve nereli? Şamil Tayyar eserleri nelerdir? Şamil Tayyar hayatı ve biyografisi!
ŞAMİL TAYYAR

Gazetecilik kariyerine 1985 yılında Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinde son sınıf öğrencisi iken Milliyet gazetesinde başladı. Yeni Şafak gazetesinde Ankara Haber Müdürü ve köşe yazarı, Tercüman gazetesinde köşe yazarı olarak çalıştı. 1997 yılında ilk kitabı olan Refahyol Tutanakları'nı yayınlandı. Zülfikar Doğan'ın ayrılmasının ardından Star gazetesinin Ankara temsilciliği görevine getirilmiştir. Aynı zamanda Star gazetesinde köşe yazarlığı da yapmaktadır.

Şamil Tayyar, Operasyon Ergenekon adlı kitabı yüzünden 2 Temmuz 2008 tarihinde gözaltına alınmış ve hakkında soruşturmanın gizlilik ihlali nedeni ile dava açılmıştır. Açılan dava sonucunda, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Mahkeme hükmün açıklanmasını geri bırakarak Şamil Tayyar'ı 5 yıl denetim süresine tabi tutmuştur.

Tayyar 1999 Türkiye genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti'den (DSP) Gaziantep 9. sıra milletvekili adayı oldu. Fakat daha sonradan Yüksek Seçim Kurulu'na dilekçe vererek adaylığını çekti.

2011 Türkiye genel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Gaziantep milletvekili olarak ilk defa meclise girdi. AK Parti Genel Merkez Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcılığı görevini sürdürdü. Haziran 2015 ve Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde tekrar AK Parti Gaziantep milletvekili olarak meclise girdi.

8 Haziran 2020 tarihinde aktif siyaseti bıraktığını açıkladı.

ŞAMİL TAYYAR ESERLERİ NELER?

Refahyol Tutanakları (Ümit Yayıncılık, Ankara, 1997)

5n 1Kamyon (Birharf Yayınları, Ekim 2006)

Operasyon Ergenekon (Timaş Yayınları, İstanbul, Şubat 2008)

Gölge İktidar (Timaş Yayınları, İstanbul, Ağustos 2008)

Kıt'a Dur! (Timaş Yayınları, İstanbul, Ocak 2009)

Pusu (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2009)

Çelik Çekirdek (Timaş Yayınları, İstanbul, Eylül 2010)

Kürt Ergenekonu (Timaş Yayınları,İstanbul ,2011)

Beşinci Darbe, Timaş Yayınları, İstanbul, 2013

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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