Sami Özer kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Sami Özer hayatı nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Sami Özer araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 8. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Sami Özer kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Sami Özer hayatı nedir? Sami Özer kaç yaşında, nereli? Sami Özer mesleği ve şarkıları neler? Sami Özer hayatı ve biyografisi nedir?

Bu akşam Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olan Sami Özer araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen eğlence programı Şarkılar Bizi Söyler'in 8. yeni bölüm konukları merak konusu oldu. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunduğu Şarkılar Bizi Söyler'e konuk olan Sami Özer kimdir? Şarkılar Bizi Söyler Sami Özer hayatı nedir? Sami Özer kaç yaşında, nereli? Sami Özer mesleği ve şarkıları neler? Sami Özer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

SAMİ ÖZER KİMDİR?

Sami Savni Özer (1950, İstanbul) Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı. Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti. Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

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