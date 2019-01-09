Samdob'dan Atatürk'ü Anma Konseri

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB) vereceği Atatürk'ü Anma Konseri'nde solist olarak ünlü piyanist Gülsin Onay yer alacak.

SAMDOB'dan yapılan yazılı açıklamada, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan ancak şehit haberlerinin gelmesi nedeniyle ertelenen konserin yarın verileceği belirtildi.

Çağdaş uygarlığın göstergesi olarak kabul edilen ve Atatürk'ün önderliğinde çalışmaları başlatılan Devlet Opera ve Balesinin, sanatının dili olan müzik ile Ulu Önderi anacağı ifade edilen açıklamada, konserin yarın Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin en önemli piyanistlerinden Gülsin Onay'ın solist olarak yer alacağı Samsun Valiliği ve SAMDOB'un katkılarıyla hazırlanan konserin iki bölümden oluştuğu, orkestra şefliğini ise Artun Hoinic'in üstlendiği aktarıldı.

Kaynak: AA